America?s Cup il sindaco | Più poteri meno vincoli da sbloccare 130 milioni

Il prossimo decreto sport del Governo, atteso con ansia, introdurrà norme speciali per la Coppa America di vela e darà ai sindaci poteri ampliati con l'obiettivo di sbloccare 130 milioni di euro per la realizzazione degli impianti. Un'opportunità unica per potenziare le infrastrutture e rilanciare il settore sportivo, superando vincoli burocratici che altrimenti ostacolerebbero lo sviluppo di eventi di questa portata.

Ormai il decreto sport del Governo - che conterrà norme speciali per stadi con i sindaco sub commissari e sulla Coppa America di vela - sta per essere varato dal Governo. È in questa... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America?s Cup, il sindaco: «Più poteri, meno vincoli, da sbloccare 130 milioni»

Se ne parla anche su altri siti

America’s Cup, il sindaco: «Più poteri, meno vincoli, da sbloccare 130 milioni»; America’s Cup, il sindaco: «Più poteri, meno vincoli, da sbloccare 130 milioni». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

America's Cup a Napoli, Manfredi: Grande orgoglio, sarà la più bella di sempre