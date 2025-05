America' s Cup? Centinaia di sfollati a Bagnoli restano senza casa | VIDEO

Nella presentazione dell'America's Cup a Castel dell'Ovo, i comitati di Bagnoli protestano contro la promessa di investimenti che non raggiungono le comunità locali. Centinaia di sfollati si trovano senza casa, mentre l'evento suscita dubbi su un'eventuale risoluzione delle problematiche del territorio. L'incontro diventa così un simbolo delle tensioni tra sviluppo e diritti dei cittadini.

Protestano i comitati di Bagnoli alla presentazione dell'America's Cup di vela. "Stamattina siamo stati alla presentazione della America's Cup tenutasi a Castel dell'Ovo - spiegano - L'ennesimo evento truffa, che promette di portare soldi e investimenti che già ingolosiscono un pezzo di città, ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "America's Cup? Centinaia di sfollati a Bagnoli restano senza casa" | VIDEO

“Mare di Ruggine – La favola dell’Ilva” diventa libro illustrato: presentazione il 19 maggio a Bagnoli - Il 19 maggio, alle ore 18:00, il Circolo Ilva Bagnoli ospiterà la presentazione del libro illustrato "Mare di Ruggine – La favola dell’Ilva". 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

America’s Cup a Bagnoli. Soffia il vento degli affari; Pirelli e Luna Rossa, ancora insieme per il nuovo assalto all’America’s Cup; America’s Cup 2027: a bordo una donna, un Under 25 e niente più ciclisti. Le novità; America's Cup a Napoli: finché la barca va… Incanta la Prima La Fille du Régiment al Teatro San Carlo. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’America’s Cup 2027 a Napoli diventa ‘America’s Pacco’, l’iniziativa fuori Castel dell’Ovo - Il grande entusiasmo per la presentazione dell’America’s Cup 2027, avvenuta questa mattina a Napoli nell’incantevole location del Castel dell’Ovo, ha visto protagonista anche il collettivo Mare libero ... 🔗msn.com scrive

America’s Cup, la 38esima edizione diventa l’oro di Napoli: l’indotto da record. Ma dall’estero arrivano le prime critiche - America's Cup: a Napoli arrivano le Coppe che saranno messe in palio per la 38esima edizione, un'occasione da 1 miliardo di euro. Ma dall'estero ci sono le prime critiche ... 🔗Come scrive sport.virgilio.it

America's Cup: il trofeo a Napoli per la presentazione della 37esima edizione - Il sindaco Manfredi: "Qui lo sport è popolo, è della gente. Sarà la coppa dei velisti, degli appassionati, di tutti" ... 🔗Secondo msn.com