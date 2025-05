America’s Cup Acen e Confesercenti Napoli | Straordinaria occasione per la città e il suo futuro

L'America's Cup rappresenta un'opportunità senza precedenti per Napoli, grazie al sostegno del governo Meloni e dell'Amministrazione Manfredi. Questo evento internazionale non solo attirerà velisti e turisti da ogni angolo del mondo, ma promette anche di valorizzare l'immagine della città, contribuendo significativamente al suo futuro e all'economia locale. Un momento storico che potrebbe trasformare Napoli in un focal point dell'abilità velica globale.

“Siamo grati al governo Meloni e all’Amministrazione Manfredi per la straordinaria occasione che rappresenta l’America’s Cup per la nostra città. Si tratta di una vetrina internazionale, che attrarrà velisti e turisti da tutto il mondo, consegnando al nostro territorio un ritorno di immagine e visibilità internazionale che confermano il valore e la credibilità del brand Napoli”. Così Angelo Lancellotti, a margine dell’evento di presentazione dell’America’s Cup, che si disputerà nella primavera e nell’estate del 2027. “Colgo l’occasione per sottolineare che all’atto del suo insediamento, avevamo chiesto al sindaco Manfredi di offrire una vision alla città, per il suo presente e, soprattutto, per il suo futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

