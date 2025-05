America’s Cup Abodi | Non ci sarà un commissario con Manfredi sintonia

In merito all'organizzazione della America's Cup, il presidente Abodi ha dichiarato che non sarà necessario nominare un commissario, poiché un apposito comitato organizzatore, comprensivo delle rappresentanze comunali, gestirà l'evento. Tuttavia, è previsto un commissario per Bagnoli, dotato di strumenti aggiuntivi per affrontare le sfide locali.

" Non ci sarà bisogno di un commissario per quanto riguarda l'organizzazione di America's Cup che avrà un suo comitato organizzatore con tutte le rappresentanze necessarie anche quelle del Comune. C'è un commissario per Bagnoli che avrà la possibilità di operare con ulteriori strumenti per rispondere alle attese e alle esigenze organizzative. Con il sindaco Manfredi c'è grande sintonia in tutte le sue funzioni e tutto verrà fatto per il bene di America's Cup e della città". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro allo Sport intervenuto al Castel dell'Ovo alla presentazione della 38esima America's Cup in programma a Napoli nel 2027.

