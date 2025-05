America’s Cup a Napoli Manfredi | Riqualificheremo tutta la costa

Il prestigioso America’s Cup, insieme alla Louis Vuitton Cup, approda a Napoli con la presentazione della 38ª edizione, prevista per il 2027. L'evento non solo promette di valorizzare le acque del golfo partenopeo, ma anche di avviare un'importante riqualificazione della costa, come anticipato dal sindaco Manfredi, puntando a garantire risorse economiche e sviluppo per la città.

L’ America’s Cup e la Louis Vuitton Cup sono arrivate a Castel dell’Ovo, a Napoli, per la presentazione della 38a edizione della più antica competizione sportiva internazionale che nel 2027 si svolgerà nelle acque del golfo partenopeo. “Sicuramente resteranno le risorse economiche che arriveranno, quindi il grande indotto turistico, che sarà permanente, resteranno le opere e gli interventi che fare su tutta la linea di costa, che va da Pietrarsa fino a Bagnoli”, ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. “Su Bagnoli noi abbiamo già il progetto approvato, ci saranno risorse nazionali, risorse del Comune che dovranno essere sbloccate, più altri investimenti che arriveranno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - America’s Cup a Napoli, Manfredi: “Riqualificheremo tutta la costa”

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni. 🔗continua a leggere

