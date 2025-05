Ambesi prudente | Cammino impegnativo per Sinner già al 3 turno e agli ottavi

Nel terzo turno del Roland Garros 2025, Jannik Sinner affronta una prova di carattere contro il francese Arthur Rinderknech. Nonostante un momento di difficoltà nel terzo set, il giovane talento italiano riesce a chiudere la partita con un convincente 3-0, avanzando così agli ottavi di finale. Scopri di più su questo match e altre novità nel tennis nella nuova puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo.

Jannik Sinner si complica la vita nel terzo set ma alla fine archivia la pratica 3-0, superando il francese Arthur Rinderknech e approdando al secondo turno del Roland Garros 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nell'ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. " Darderi è stato sovrastato da Korda. Zeppieri aveva un impegno improbo, non c'era possibilità di vincere contro l'Alcaraz visto ieri ed in generale. Sinner ha archiviato la pratica con i giusti patemi e Cocciaretto ha vinto in maniera convincente...