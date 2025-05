Aman Rosa Alpina | riapre lo storico hotel nel cuore delle Dolomiti

Nel cuore delle Dolomiti, l'Aman Rosa Alpina riapre le sue porte dopo una completa ristrutturazione, combinando eleganza e tradizione. Sotto l'egida di Aman, questo storico hotel di San Cassiano accoglie gli ospiti con uno stile alpino contemporaneo, offrendo accesso diretto agli impianti sciistici del Dolomiti Superski, in un ambiente mozzafiato protetto dall'UNESCO.

Dopo una completa ristrutturazione, lo storico hotel di San Cassiano riapre in veste nuova sotto l’egida di Aman, svelando un elegante stile alpino contemporaneo. Immerso nelle spettacolari Dolomiti italiane protette dall’UNESCO, l’Aman Rosa Alpina offre accesso agli impianti sciistici del Dolomiti Superski e a numerose attivitĂ sportive invernali. Costituisce inoltre la base ideale per vivere le bellezze naturali della regione in estate ed in autunno. Un’esperienza turistica da non perdere, per gli amanti della montagna e non solo. Le prenotazioni sono aperte per soggiorni estivi e autunnali dal 24 luglio al 12 ottobre 2025, e di nuovo per la stagione invernale 2025-26 (a partire dal 4 dicembre 2025)... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Aman Rosa Alpina: riapre lo storico hotel nel cuore delle Dolomiti

