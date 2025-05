Ama 2025 Jennifer Lopez bacia appassionatamente Giuseppe Giofrè e una ballerina – IL VIDEO

Ieri, 27 maggio, gli American Music Awards 2025 hanno brillato sotto la direzione di Jennifer Lopez, padrona di casa e performer eccezionale. Con un’apertura travolgente, l’artista ha incantato il pubblico con un medley che ha unito 23 dei suoi successi, culminando in un momento sorprendente: un appassionato bacio con Giuseppe Giofrè e una ballerina sul palco. Scopri tutti i dettagli di questa serata indimenticabile.

Ieri martedì 27 maggio si è tenuta la cerimonia degli American Music Awards 2025. Jennifer Lopez – padrona di casa della serata e performer – ha infiammato il pubblico con uno show di apertura mozzafiato. L'artista ha portato sul palco un medley di 23 hit tra cui 'Dance Again' ad 'Apt' di Rosé e Bruno Mars fino a 'Birds of a Feather' di Billie Eilish, 'Texas Hold'Em' di Beyoncé, 'Nueva Yol' di Bad Bunny e 'Squabble Up' di Kendrick Lamar. Inoltre ha anche baciato il suo corpo di ballo: un momento che ha fatto il giro del web. Tra i ballerini anche Giuseppe Giofrè.

