Jurgen Klopp potrebbe non essere solo un sogno per i tifosi della Roma, ma un possibile protagonista nel valzer delle panchine di Serie A. Con l'incertezza attorno ad Antonio Conte e le voci su nuove destinazioni, il futuro dell'allenatore tedesco si fa avvincente. Scopriamo insieme gli scenari che si stanno aprendo nel calcio italiano e come potrebbero influenzare le squadre e i loro tifosi.

Dopo i rumors sulla Roma, spunta un’altra possibile destinazione in Italia per Jurgen Klopp. L’annuncio fa sognare i tifosi Con la fine del campionato è entrato definitivamente nel vivo il valzer delle panchine di Serie A. Tutto ruota attorno ad Antonio Conte, che in caso di addio al Napoli scatenerà un vero e proprio effetto domino. De Laurentiis ed il club azzurro, però, stanno facendo di tutto per provare a convincere l’allenatore a rimanere alla guida della squadra dopo lo Scudetto. Klopp può davvero arrivare in Serie A: l’annuncio che fa sognare i tifosi sul futuro dell’ex Liverpool (Foto LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Altro che Roma, Klopp in Serie A è tutto vero: “E’ nei nostri pensieri”

