Altro che ReArm Eu La riforma della caccia sembra scritta dalla lobby delle armi

L'articolo esplora la recente riforma della caccia, sostenendo che sia influenzata da interessi delle lobby delle armi piuttosto che da un vero impegno per la sostenibilità. L'autore, pur non identificandosi con il movimento animalista, mette in discussione le motivazioni alla base di questa legislazione, evidenziando contraddizioni e interessi economici che potrebbero compromettere l'equilibrio tra la fauna e la nostra società.

Chi scrive – cioè il sottoscritto – non è esattamente un animalista. Intendiamoci, non ho nulla contro gli animali in generale, alcuni sono persino arrivato ad accarezzarli, però ecco, io in genere gli animali li mangio. (Non tutti e non quelli che accarezzo, però insomma ecco). Che poi è la ragione per cui sono in prima linea contro gli allevamenti intensivi: la carne che mangio deve essere buona, e quella degli allevamenti intensivi non lo è. Piuttosto mi mangio l’allevatore. Chiarito che il mio punto di vista non è preconcetto né mosso da fanatismi o particolari valori che non siano l’antico buon senso, sono rimasto piuttosto perplesso alla lettura di quelle che sarebbero l e proposte del ministero dell’Agricoltura per la riforma della caccia... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Altro che ReArm Eu. La riforma della caccia sembra scritta dalla lobby delle armi

