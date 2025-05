Altre due auto cannibalizzate | è emergenza in tutta la provincia

Nella provincia si sta diffondendo un preoccupante fenomeno di cannibalizzazione di auto, con due recenti episodi a Vigonza, dove ignoti hanno smontato una Mini Cooper e una Mercedes GLC. Nonostante l'emergenza, catturare i responsabili in flagranza si rivela estremamente difficile, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull'efficacia dei controlli nelle aree residenziali.

E' il fenomeno del momento e soprattutto appare difficilissimo catturare in flagranza i responsabili. Nella notte tra il 27 e il 28 maggio ignoti a Vigonza hanno cannibalizzato due auto parcheggiate in via Ruffini. Si tratta di una Mini Cooper e una Mercedes GLC. Lontano da occhi indiscreti i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Altre due auto cannibalizzate: è emergenza in tutta la provincia

