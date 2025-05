Alticci al volante finiscono nella rete dei carabinieri

Nella serata del 27 maggio, i carabinieri del comando provinciale di Padova, guidati dal generale Michele Cucuglielli, hanno intensificato i controlli sulla guida in stato di ebbrezza. Focus della serata sono stati i comuni di Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande, dove diverse pattuglie hanno lavorato per garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti. Scopri i dettagli delle operazioni e i risultati ottenuti.

Il comando provinciale dell'Arma coordinato dal generale Michele Cucuglielli sta intensificando i controlli su tutto il territorio padovano. Nella serata di ieri 27 maggio gli sforzi dei carabinieri si sono concentrati su Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola ed Arzergrande. Nel corso del servizio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Alticci al volante, finiscono nella "rete" dei carabinieri

Cosa riportano altre fonti

Alticci al volante, finiscono nella rete dei carabinieri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alticci al volante, finiscono nella "rete" dei carabinieri - Ieri sera 27 maggio i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco hanno denunciato due automobilisti per guida in stato d'ebbrezza. Il maxi controllo ha riguardato Piove di Sacco, Codevigo, Correzzo ... 🔗Come scrive padovaoggi.it