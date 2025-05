Alteria in concerto a Torino per presentare il suo ultimo album

Alteria, una delle voci rock più apprezzate d'Italia, torna sul palco di Torino per presentare il suo ultimo album "Nel Fiore dei tuoi Danni". Con una carriera da cantautrice e speaker di Virgin Radio, Alteria entusiasmerà il pubblico con brani inediti e i singoli "Pixies" e "Wonderful", disponibili in formato CD, LP e MC per l'etichetta Vrec Music Label. Non perdere l’occasione di assistere a un grande evento musicale!

Alteria in concerto al Lupus in Fabula - Alteria in concerto al Lupus in Fabula: un evento da non perdere! La cantautrice, tra le voci più iconiche del rock italiano, presenterà il suo attesissimo album "Nel fiore dei tuoi danni", uscito il 9 maggio per Vrec Music Label. 🔗continua a leggere

