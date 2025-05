Alphonse Mucha il visionario dai mille talenti e dallo stile inconfondibile al servizio dell’ottimismo progressista

Alfons Mucha, icona della Belle Époque e maestro della Secessione, incarna un'arte al servizio dell'ottimismo progressista. In un’epoca segnata dall'incertezza, il suo stile inconfondibile e la sua visione creativa si elevano come un faro di speranza, sostenendo la forza redentrice dell'arte per l'umanità. Questo articolo esplora il viaggio artistico di Mucha e il suo contributo significativo a un'epoca in trasformazione.

All'impallidire della Belle Époque, minacciata all'orizzonte dai fulmini della Storia, c'era ancora chi credeva nella forza redentrice dell'arte al servizio dell'umanità: Alfons Mucha Ivan?ice, Cecoslovacchia, 1860 – Praga, 1939, figlio della civiltà industriale modernista, nell'ultimo decennio del XIX e nel primo del XX secolo interpretò con la sua estetica lo sforzo progressivo, economico e tecnologico di un'epoca di grande rinnovamento, narcisista e ottimista. Elevando la comunicazione pubblicitaria a espressione artistica accessibile, Mucha ridefinì l'ideale di bellezza e raffinatezza quando le sue opere rifuggirono i salotti dell'alta società per diventare cartelloni e manifesti affissi sui muri di tutta Europa (ma anche stampe, calendari, cartoline, suppellettili d'arredo).

Cosa riportano altre fonti

