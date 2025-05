Almanacco del 28-05-2025

Il 28 maggio segna una giornata speciale nel nostro almanacco, con la commemorazione di Sant'Emilio Martire e San Germano di Parigi, vescovo protettore dei prigionieri. Celebriamo anche i compleanni di personalità come Ian Fleming ed Erika Lechner. Unisciti a noi per fare gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro giorno speciale!

almanacco del giorno mercoledì 28 maggio Oggi la chiesa ricorda sant'emilio Martire San Germano di Parigi vescovo protettore di prigionieri sono nati oggi Adam Ian Fleming Erika lechner oggi è 28 maggio è la giornata mondiale del gioco venne istituita nel 1998 su iniziativa del Presidente dell'Associazione Internazionale delle ludoteche celebrata il 28 maggio l'iniziativa ha per scopo quello di sensibilizzare i genitori insegnanti educatori e quanti operano con i minori sulla formativa e sociale del gioco che rappresenta per bambini adolescenti un efficace strumento di espressione culturale e un punto di incontro con coetanei di culture diverse ponendo L'accento sul gioco come diritto fondamentale sancito dalla carta di diritti dei bambini la giornata prevede l'organizzazione di attività ludiche che coinvolgono adulti Minori in Italia e nel resto del mondo