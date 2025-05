Alluvione 2024 estesi anche ad altri 11 comuni marchigiani gli effetti della sospensione dei mutui

L'alluvione del 2024 ha amplificato le sue conseguenze in undici comuni marchigiani, portando alla sospensione dei mutui per le zone colpite. L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha informato gli istituti finanziari della delibera del Consiglio dei Ministri, recentemente pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, che riconosce l'emergenza causata dagli eventi meteorologici in arrivo.

L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha diffuso una lettera circolare agli associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Alluvione 2024, estesi anche ad altri 11 comuni marchigiani gli effetti della sospensione dei mutui

Alluvione 2024, 195mila euro dal fondo delle donazioni: ecco come presentare domanda - A partire da lunedì 19 maggio, il Comune di Bagnacavallo aprirà le richieste per i contributi destinati alle famiglie colpite dall'alluvione di settembre 2024. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un nubifragio ed è tornata la paura: perché le fogne non reggono più? Lo spiega l’esperto di Unibo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alluvione. Proroga scadenze Cis. Possibile presentare due richieste per i danni di settembre e ottobre 2024 - Estensione dei termini per i Cis e la possibilità di presentare due domande distinte per gli eventi di settembre e ottobre 2024. Arrivano ulteriori disposizioni riguardo alle ondate di meteo estreme ... 🔗Da ravennawebtv.it

Confcommercio, 250 mila euro a imprese alluvionate nel 2024 - Confcommercio annuncia di aver concluso l'erogazione di poco più di 250 mila euro di contributi destinati alle imprese colpite dall'alluvione del giugno 2024 che aveva colpito in particolare Cogne e C ... 🔗ansa.it scrive

Alluvione 2024, estesa l'area degli interventi nelle Marche - (ANSA) - ANCONA, 06 MAG - Per l'alluvione del 2024, il Consiglio dei ministri ha esteso gli effetti dello ... e migliorare la risposta rispetto ad eventi eccezionali". Oltre ai lavori in corso ... 🔗Scrive msn.com

Alluvione Emilia Romagna 2024, Cotignola semi-sommersa dall'acqua: persone soccorse con i gommoni