All’interno dell’edificio ex Coop nascerà il Centro per l’impiego

Il nuovo Centro per l'Impiego della Val d'Enza sorgerà all'interno dell'ex edificio Coop, grazie a un importante progetto approvato dal consiglio comunale. Sotto la presidenza del sindaco Fausto Torelli, l'intervento mira a valorizzare l'immobile e potenziare i servizi per l'occupazione nella comunità. Il progetto rappresenta un passo significativo verso il supporto ai cittadini nella ricerca di lavoro.

Nell'edificio dell'ex Coop verrà effettuato un importante intervento per ospitare il nuovo Centro per l'Impiego della Val d'Enza. È stato approvato lunedì sera dal consiglio comunale riunito nella sala della Rocca e presieduto dal sindaco Fausto Torelli. Sull'immobile verrà attuato un importante intervento: per finanziarlo, verrà attivato un mutuo di euro 700mila che si andrà a sommare al contributo regionale di euro 600mila. "L'operazione ipotizzata è virtuosa - precisa l'assessore a bilancio Stefano Ferri - in quanto attualmente il Centro per l'Impiego ha sede in immobile di proprietà di un privato, che lo ha concesso in locazione e tutti i Comuni dell'Unione contribuiscono al canone"...

