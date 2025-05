Allieve di danza in trionfo Il sogno Europeo è realtà

Le talentuose allieve della scuola 'Studio del Movimento Danza' di Budrio stanno per vivere un'esperienza unica, rappresentando l'Italia alla finale internazionale del concorso europeo di danza. Dopo un trionfo nella finale nazionale, le giovani danzatrici si preparano a esibirsi a Dijon, Francia, il 25, 26 e 27 ottobre. Un sogno europeo che diventa realtà per queste promesse della danza.

Allieve della scuola ‘ Studio del movimento danza ’ di Budrio rappresenteranno l’Italia alla finale internazionale del concorso europeo di danza. Finale internazionale prevista il 25, 26 e 27 ottobre prossimi a Dijon (Francia). Il successo che ha aperto le porte del sogno è arrivato nella finale nazionale del concorso europeo di danza a Lucca. Anita Balboni, l’allieva più giovane della scuola ad aver partecipato alla finale (11 anni) primo premio all’unanimità ‘Classico Prep. 2’; Giulia Petaccia primo premio ‘con felicitazioni’ ‘Contemporaneo categoria 2’; nella stessa categoria primo premio all’unanimità per Gioia Ingrao... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allieve di danza in trionfo. Il sogno Europeo è realtà

