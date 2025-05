All' ex sindaco Lorenzo Zanon il riconoscimento Giusto per il mondo

Il professor Lorenzo Zanon, ex sindaco e insegnante di religione, è stato recentemente premiato con il riconoscimento "Giusto per il Mondo" nell'ambito dell'iniziativa "Una Stella dall'Arcobaleno - 10 Giusti per il Mondo". Questo premio, promosso dalla Comunità "Villa San Francesco" del Cif di Venezia, celebra coloro che si distinguono per il loro impegno in favore dei valori umani e sociali a livello globale.

