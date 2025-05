All’estero per crescere Dodici borse di studio | Assegnate sul merito

Il Comune di Grosseto, attraverso gli assessorati al Bilancio e all'Università, lancia un nuovo bando per l'assegnazione di dodici borse di studio sul merito. L'iniziativa, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, mira a sostenere i ragazzi nella loro crescita educativa e professionale, offrendo opportunità per studiare all'estero e valorizzare il talento giovanile.

GROSSETO Ragazzi al centro. Questo é l’obiettivo con il quale si prosegue da parte del Comune, assessorato al Bilancio e assessorato all’Università, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano per un nuovo bando finalizzato all’erogazione di contributi per gli studenti delle scuole superiori che parteciperanno a vacanze studio all’estero. I contributi, pari a 1000 euro ciascuno, saranno destinati a coprire parzialmente le spese di soggiorno, vitto, alloggio e viaggio. I fondi verranno equamente ripartiti tra i sei poli scolastici grossetani: ISIS "P. Aldi", ISIS "L. Bianciardi", Liceo "A... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’estero per crescere. Dodici borse di studio: "Assegnate sul merito"

