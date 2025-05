Allerta supermercato Abbiamo venduto il prodotto scaduto | se lo avete comprato dovete buttarlo subito | Non apritelo neanche

Allerta nei supermercati: un lotto di carne confezionata è stato ritirato a causa di un errore nell’etichettatura che potrebbe avere conseguenze gravi. Se avete acquistato il prodotto, si consiglia di buttarlo senza aprirlo. Questo episodio si inserisce in un contesto più vasto di richiami alimentari, con 87 incidenti segnalati dal primo gennaio 2025, secondo Il Fatto Alimentare.

Richiamato un lotto di carne confezionata: un banale errore nell'etichettatura può causare gravi conseguenze. L'episodio che segnaliamo si inserisce in un quadro più ampio di allerta alimentari. Secondo quanto riportato da Il Fatto Alimentare, dal primo gennaio 2025 sono stati registrati 87 richiami per un totale di 288 prodotti. Si tratta di un dato che riflette un incremento dell'attenzione nei confronti della sicurezza degli alimenti, ma anche una maggiore frequenza di episodi legati a contaminazioni, errori di confezionamento o problemi di tracciabilità. Il richiamo del prodotto in questione solleva anche dubbi sulla tempestività e l'efficacia del sistema di segnalazione dei prodotti alimentari.

