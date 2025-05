Allerta meteo gialla su Bari e provincia per giovedì 29 | previsti temporali e pioggia

Giovedì 29 maggio, Bari e provincia si preparano a fronteggiare una nuova allerta meteo gialla, diramata dalla Protezione Civile regionale. Dalla mezzanotte e per le successive 20 ore, si prevedono temporali e piogge sparse, con possibili intensificazioni. È consigliato prestare attenzione e adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Una nuova allerta meteo gialla è stata diramata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio della Puglia. L'avviso è valido dalla mezzanotte di giovedì 29 maggio e per le successive 20 ore. In particolare, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Allerta meteo gialla su Bari e provincia per giovedì 29: previsti temporali e pioggia

