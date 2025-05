Allenatore Milan Moretto | Allegri primo nome per Tare ma si sono mossi tardi

Nel panorama calcistico italiano, il futuro del Milan si fa incerto mentre si intensificano le speculazioni sul nuovo allenatore. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, Massimiliano Allegri emerge come il primo candidato per la panchina rossonera. Tuttavia, la tardiva mossa della dirigenza potrebbe complicare ulteriormente le trattative per il tecnico. Scopriamo insieme le ultime novitĂ e le potenziali implicazioni per il club.

Il noto esperto di mercato Matteo Moretto, ha rilasciato degli aggiornamenti riguardanti quello che sarĂ il nuovo allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Moretto: “Allegri primo nome per Tare, ma si sono mossi tardi”

