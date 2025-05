Allenatore Lazio | Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri torna prepotentemente in corsa per il ruolo di allenatore della Lazio, con il presidente Lotito che lavora per un suo possibile ritorno. Dopo le dimissioni, il tecnico è diventato il favorito per sostituire Baroni, sempre più vicino all'addio. La richiesta di Sarri da parte della piazza e il sostegno della dirigenza sembrano favorire un nuovo capitolo della sua avventura biancoceleste.

Il Sarri-bis prende piede. L'ex dimissionario è tornato in cima alla lista per il posto di nuovo allenatore della Lazio con Baroni ormai destinato all'addio. La piazza prima e ora la dirigenza biancoceleste starebbe spingendo in questa direzione trovando la porta aperta dell'allenatore.

