Allegri torna ad allenare l’ex Juve a un passo da questa squadra di Serie A | può arrivare la risposta definitiva entro 48 ore Effetto domino? Ultime

Max Allegri è pronto a tornare in panchina, con un clamoroso ritorno al Milan che sembra a un passo dalla concretezza. Secondo le ultime notizie, la risposta definitiva sulla sua nomina potrebbe arrivare entro 48 ore, dando il via a un possibile effetto domino nel mondo del calcio. Scopriamo gli aggiornamenti sull'affare e le implicazioni per la Serie A.

Allegri torna ad allenare, l’ex Juve a un passo da questa squadra di Serie A. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti. È quasi tutto fatto per il ritorno di Max Allegri al Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex tecnico della Juve sarebbe molto vicino ai rossoneri che potrebbero anticipare il Napoli e l’Inter. Le prossime ore saranno decisive per quello che sembrava l’ultimo tassello per portare Conte a Torino, in quanto De Laurentiis sembrava aver scelto il livornese come sostituto. PAROLE – «Allegri-Milan. Aumenta la fiducia di avere l’ok finale dell’allenatore nel giro di 2448 ore, così da anticipare l’eventuale ritorno del Napoli o l’arrivo dell’Inter». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri torna ad allenare, l’ex Juve a un passo da questa squadra di Serie A: può arrivare la risposta definitiva entro 48 ore. Effetto domino? Ultime

