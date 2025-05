Allegri sempre più vicino al ritorno al Milan | Inter e Napoli ora defilate – Sky

Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più a un ritorno al Milan, riaccendendo l'interesse dei tifosi rossoneri. Nel frattempo, Inter e Napoli affrontano momenti di incertezza con le rispettive panchine, mentre in Serie A il mercato degli allenatori continua a svelare sorprendenti evoluzioni.

Il valzer delle panchine in Serie A potrebbe presto ritrovare uno dei suoi principali protagonisti con il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan. La società ha accelerato i contatti con il tecnico livornese, già tra i primi nomi sondati dal nuovo direttore sportivo Tare nei colloqui con la dirigenza. VALZER ALLENATORI – I segnali che arrivano da Casa Milan sono chiari: Massimiliano Allegri è la prima scelta e si vuole chiudere al più presto per evitare che le sirene provenienti da Napoli o, in seconda battuta, dall’estero (con l’ipotesi Inter solo in caso di clamoroso addio di Simone Inzaghi ) possano complicare la trattativa. 🔗 Leggi su Inter-news.it