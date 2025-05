Allegri-Napoli sta accadendo tutto in queste ore | c’è la decisione del tecnico

A Napoli, l'attesa è palpabile per la decisione di Antonio Conte, mentre si fa strada l'ipotesi di Massimiliano Allegri come suo possibile sostituto. Dopo la recente vittoria dello Scudetto, il club è in fermento e non può permettersi soste. Le speculazioni sul futuro dell'allenatore attuale si intensificano e il destino della squadra potrebbe presto prendere una direzione inaspettata.

In casa Napoli si attende la scelta di Antonio Conte, ma intanto sono emersi dettagli sulla figura di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria dello Scudetto, non c’è tempo per fermarsi in casa Napoli. Da diverso tempo, ormai, si parla del possibile addio di Antonio Conte, il quale potrebbe approdare (ancora) alla Juventus. Vista la totale incertezza, da tempo, il presidente De Laurentiis si sarebbe cautelato con il nome di Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, avrebbe deciso in modo cruciale il proprio futuro. Allegri mette in stand-by il Milan: vuole il Napoli. La decisione è chiara: Massimiliano Allegri vuole approdare a Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Allegri-Napoli, sta accadendo tutto in queste ore: c’è la decisione del tecnico

Ne parlano su altre fonti

De Crescenzo: "Assurdo quello che sta accadendo contro Napoli. Se ne parla anche in America" - Cari idioti, sapete la storia del dito e della luna? Il problema è che esistono quote di incivili in tutto il mondo ma solo quando gli incivili sono napoletani le notizie fanno il giro del mondo. 🔗Lo riporta areanapoli.it