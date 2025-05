Allegri Napoli possibile dietrofront per il tecnico? Quella rivale tenta il grande colpo Le ultime

Massimiliano Allegri potrebbe compiere un clamoroso dietrofront, passando dalla possibile panchina del Napoli a un clamoroso ritorno al Milan. L'interesse della squadra rossonera per il tecnico mette in discussione le sue attuali aspirazioni, con sviluppi che potrebbero ridisegnare le dinamiche del campionato. Scopriamo le ultime novità su questa intrigante situazione.

Allegri Napoli? Possibile clamoroso dietrofront considerando l’interesse di quella grande rivale scudetto. Ecco le ultime novità Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare a sedersi sulla panchina del Milan. Un clamoroso ritorno, che solo poche settimane fa sembrava improbabile, ora appare invece sempre più concreto. L’ex allenatore della Juventus, reduce dalla sua seconda esperienza in bianconero, sembrava . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allegri Napoli, possibile dietrofront per il tecnico? Quella rivale tenta il grande colpo. Le ultime

