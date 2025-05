Allegri Napoli l’annuncio dell’agente | Non lo vedo da nessuna parte Non ho la certezza che questa squadra possa cambiare si potrebbe innescare un effetto domino ma…

L'agente di Allegri ha recentemente parlato a Sky Sport, offrendo chiarimenti sul futuro dell'allenatore e sui rumors che lo vorrebbero accostato al Milan. In un contesto di incertezza e speculazioni, le parole di Branchini rendono ancora più interessante il possibile evolversi della situazione.

Allegri Napoli, l’annuncio dell’agente sul futuro dell’allenatore accostato al Milan: tutte le parole sull’ex Juve. L’agente FIFA Branchini ha parlato a Sky Sport per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di Allegri. Il futuro dell’ex Juve, accostato sia al Milan che al Napoli, sembra essere ancora in bilico. PAROLE – «Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie nei confronti del pubblico. Panchine di Serie A? Non ho la certezza che il Torino, il Napoli o l’Inter decidano di cambiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com