Massimiliano Allegri è al centro di nuove voci di mercato, con un club italiano, oltre al Napoli, interessato a ingaggiarlo. L’ex allenatore della Juventus sta valutando le opzioni disponibili e prende tempo per una decisione definitiva sul suo futuro. Scopriamo i dettagli delle sue trattative e le possibilità di un ritorno in panchina.

Allegri Napoli e non solo, c’è un nuovo club italiano sulle tracce dell’ex Juventus: Max adesso prende tempo in attesa di una decisione definitiva. Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da definire. La sensazione è che l’ex allenatore della Juventus sia pronto a tornare ad allenare e a farlo nel campionato italiano, ma resta ancora da definire la squadra a cui si legherà. Il Napoli pensa a lui come primissima scelta nel caso in cui Conte decidesse di salutare la piazza. Occhio anche all’opzione Inter: Max sta aspettando la finale di Champions per capire cosa farà Inzaghi. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com