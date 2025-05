Allegri-Napoli clamoroso colpo di scena | c’entra il Milan

In un clamoroso colpo di scena, il Milan si inserisce nella corsa per l'ex tecnico della Juventus, Antonio Conte, creando preoccupazione in casa Napoli. Con la stagione appena conclusa e il tricolore finalmente conquistato, le manovre di mercato si intensificano, alimentando voci e speculazioni sul futuro dell'allenatore, mentre la squadra partenopea cerca di rassicurare i tifosi sul suo imminente futuro.

