Allegri Milan tutto fatto per il ritorno in rossonero? Vicino l’accordo verbale con l’ex Juve | e così cambiano anche i piani dei bianconeri

In una serata all'insegna dei sorprese e delle rivoluzioni tattiche, Allegri potrebbe presto tornare a guidare il Milan, allontanandosi così dalla flotta dei rumors di mercato. Con i piani dei bianconeri che cambiano, il calcio italiano si prepara a un'estate di grandi novità e attese.

Allegri Milan, tutto fatto per il ritorno in rossonero dell’ex allenatore della Juve? Tutti i dettagli sul futuro del tecnico. Serata di grandi movimenti su quelle che saranno le panchine della prossima stagione di Serie A. Con Conte che potrebbe restare al Napoli, Allegri è sempre più vicino al Milan. Come riportato da Matteo Moretto, si può arrivare presto alla chiusura con l’ex Juve. PAROLE – «Milan, vicino un accordo verbale con Massimiliano Allegri. È la primissima scelta del club rossonero, che in queste ore ha accelerato su di lui. Si può arrivare alla chiusura presto». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri Milan, tutto fatto per il ritorno in rossonero? Vicino l’accordo verbale con l’ex Juve: e così cambiano anche i piani dei bianconeri

