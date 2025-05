Allegri l’ex tecnico della Juve andrà al Napoli o al Milan? La bilancia sembra propendere per quella squadra Come si sta evolvendo la situazione

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, si trova al centro di voci di mercato riguardo un potenziale ritorno al Milan. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la possibilità di un approdo al Napoli sia in calo, con il club rossonero che sembra prendere quota. Scopriamo dunque come si sta evolvendo questa intrigante situazione per il futuro del tecnico italiano.

Allegri, il futuro del tecnico sarà al Napoli o al Milan? La bilancia propende maggiormente verso quella “rotta”: come stanno le cose per l’ex Juve. Massimiliano Allegri sembra orientato verso un clamoroso ritorno al Milan. L’ex tecnico della Juve sembrava il profilo perfetto per sostituire Antonio Conte al Napoli. Tuttavia, il tentennamento del tecnico leccese avrebbe rimesso in corsa i rossoneri, che si sono rifatti sotto concretamente. Si parla già di contatti già molto avanzati che hanno portato a questa bozza di contratto. Il Diavolo avrebbe offerto un triennale da 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri, l’ex tecnico della Juve andrà al Napoli o al Milan? La bilancia sembra propendere per quella squadra. Come si sta evolvendo la situazione

Internazionali d’Italia 2025 al Foro Italico con Ferragni, Bonolis e Allegri - Nel cuore del Foro Italico, si svolge oggi la prima semifinale degli Internazionali d’Italia 2025, un evento che fonde sport e spettacolo. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juve-Napoli, che intrecci di mercato: De Laurentiis incontra Allegri, i bianconeri non mollano Conte e Osimhen; Milan, accelerata al Max: Allegri, i rossoneri ci riprovano. Ma devono correre...; Allegri, relax con la fidanzata Nina a Montecarlo: l'incontro è speciale; Allegri contattato dal presidente di quella big di Serie A!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gasperini alla Roma, Allegri al Milan e Conte alla Juve: il domino degli allenatori che può stravolgere la Serie A. Ma tutti aspettano... Inzaghi - Il domino degli allenatori può cambiare volto alla Serie A. Tutte le big sono pronte ad affidarsi a una nuova guida. Dal Napoli campione d'Italia, che forse sarà presto orfano ... 🔗Si legge su msn.com

Ex Juve, Di Marzio: "Allegri piano B del Milan. Motta sullo sfondo" - Gianluca Di Marzio ha parlato del toto panchina al Milan: per il giornalista, sia Max Allegri che Thiago Motta sarebbero candidati papabili Gianluca Di Marzio si è espresso sui suoi canali sugli ultim ... 🔗Lo riporta informazione.it

Allegri, la pista Inter non è da escludere: se parte Inzaghi, per i bookmaker è il favorito - Come riporta Agipronews, Simone Inzaghi dovrebbe rimanere all'Inter, opzione in vantaggio a 1,35 su Better e Betflag, ma attenzione alla pista Max Allegri se l'attuale tecnico dei ... 🔗Scrive tuttojuve.com

Juve: inizia l'era Allegri. Parola al tecnico (VIDEONEWS)