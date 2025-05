Allegri l’agente | Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte

Nell'instabile panorama della Serie A, Massimiliano Allegri emerge come una delle figure più chiacchierate per le prossime panchine disponibili. L'agente Giovanni Branchini ha condiviso le sue osservazioni su Sky Sport, menzionando anche l'opzione Inter. Con il Napoli in rotta e le voci che si intensificano, il valzer delle panchine promette colpi di scena e cambiamenti significativi nel calcio italiano.

In queste ultime ore il nome più ricorrente tra gli allenatori disponibili è quello di Massimiliano Allegri. L’agente Giovanni Branchini ha risposto a qualche domanda sul futuro su Sky Sport e ha citato anche l’Inter. VALZER DI PANCHINE – In Serie A sta succedendo di tutto e di più. Al Napoli non è certa la permanenza di Antonio Conte e potrebbero esserci novità, alla Fiorentina è arrivata la richiesta di dimissioni di Raffaele Palladino, all’ Inter l’attenzione va invece alla finale di Champions League. Simone Inzaghi ha ricevuto offerte dall’ Arabia Saudita, dietro c’è anche l’ombra di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Allegri, l’agente: «Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte»

Spinazzola, l’agente (Davide Lippi): «Allegri uomo perfetto per questo Napoli, troverà solide basi» - Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha condiviso le sue riflessioni su Radio Kiss Kiss Napoli riguardo al futuro dell'esterno del Napoli e sulle potenzialità di Massimiliano Allegri come allenatore. 🔗continua a leggere

