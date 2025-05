Allegri in stand-by col Napoli il Milan intensifica i contatti Di Marzio

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli è ora incerto, dopo un'apparente evoluzione in positivo con l'addio di Antonio Conte. Mentre il tecnico salentino ha richiesto un momento di riflessione, il Milan intensifica i suoi contatti per un possibile ingaggio. Le dinamiche del calciomercato continuano a riservare sorprese, come sottolineato dall'esperto Gianluca Di Marzio.

Fino ad ieri sembrava un futuro già scritto, l'addio di Antonio Conte al Napoli, avrebbe aperto le porta all'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Dopo lo stand-by, chiesto dal tecnico salentino, le carte si sono rimescolate e, come scrive l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il Milan si è fiondato prepotentemente su Allegri. #Milan, per la panchina contatti continui anche con #Allegri (in stand-by con il #Napoli ). Si punterà su di lui in caso #Italiano rinnovasse con il #Bologna

Cosa riportano altre fonti

