Allegri il Milan spinge per anticipare anche l’Inter! La situazione

Massimiliano Allegri, l'allenatore più ambito d'Italia, è al centro di una disputa tra Milan e Inter. Mentre il club rossonero intensifica i contatti con Igli Tare per portarlo a Milano, le ultime news di Gianluca Di Marzio alimentano ulteriormente le speculazioni su un possibile approdo di Allegri sulla panchina milanista, anticipando una battaglia di mercato con i cugini nerazzurri.

Massimiliano Allegri è l’allenatore più ricercato in questo momento in Italia. Il Milan sta lavorando con Igli Tare sul toscano, Gianluca Di Marzio dà gli ultimi aggiornamenti e mette in mezzo ancora l’Inter. MERCATO – Il Milan si sta facendo avanti in maniera sempre più concreta per Massimiliano Allegri. Il suo agente ha appena parlato e ha evitato di dare novità sul futuro dell’allenatore, ma la dirigenza rossonera fa sul serio. Igli Tare, il nuovo ds, e tutta la società sperano di avere già l’ok finale nel giro di 24-48 ore. Secondo Gianluca Di Marzio, Allegri era in trattativa da tempo con il Napoli che stava correndo ai ripari nel caso di addio di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Allegri, il Milan spinge per anticipare anche l’Inter! La situazione

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

