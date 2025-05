Allegri al Napoli | l’annuncio dell’agente del mister

Un clamoroso annuncio scuote il mondo del calcio: l'agente di Massimiliano Allegri ha rivelato trattative concrete per il trasferimento del mister al Napoli. Mentre il futuro di Antonio Conte sulla panchina partenopea è incerto, il dialogo tra club e dirigenza si fa sempre più intenso, lasciando aperte nuove possibilità per la squadra campana. Scopriamo i dettagli di questa intrigante situazione.

Clamoroso annuncio arrivato nell'ultima ora su Allegri e il suo possibile approdo al Napoli, le parole dell'agente non lasciano dubbi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è sempre più in discussione, con le parti – club, dirigenza e allenatore – che si sono incontrati nella giornata di ieri. L'incontro però non ha portato ancora a nessun fine. Venerdì ci saranno aggiornamenti, con l'ex Juventus che dovrebbe comunicare la propria decisione. Il Napoli nel frattempo sembra esser corso ai ripari. In caso di addio di Conte, gli azzurri puntano fortemente Massimiliano Allegri. L'allenatore, svincolato, è visto come il profilo ideale per dare continuità ad un progetto vincente.