Alle incognite del nuovo mercato globale la Fondazione risponde consolidando il network internazionale | 11 i partner commerciali dei Brand Altagamma nominati Soci Onorari

La Giornata Altagamma 2025 ha segnato una tappa cruciale per la Fondazione, che rafforza il proprio network internazionale in risposta alle sfide del mercato globale. Con l'ammissione di 11 partner commerciali come soci onorari, l'evento ha celebrato le sinergie tra i brand italiani di lusso e i loro alleati strategici in mercati esteri, sottolineando l'importanza di una visione unitaria e collaborativa nel settore.

L a Giornata Altagamma 2025, appuntamento annuale della Fondazione che riunisce i più grandi Brand del lusso italiano, ha segnato una svolta significativa: per la prima volta, Altagamma ha coinvolto i partner commerciali internazionali dei Soci, celebrando questi legami strategici in mercati esteri chiave come Giappone, Brasile, Stati Uniti, Francia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Durante l'evento, Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, ha delineato il perimetro dello scenario macroeconomico all'interno del quale le imprese sono chiamate ad operare con le tensioni tra USA e Cina, i rischi di dumping e l'impatto di politiche protezionistiche sempre più aggressive.

