Allarme per le case non vendibili

Nell'ambito della transizione verso un'Europa più sostenibile, la Direttiva Case Green impone nuove scadenze per le classi energetiche degli edifici. Le abitazioni in classe G si troveranno ad affrontare gravi difficoltà di vendita e affitto, sollevando allarmi nel mercato immobiliare. Questo articolo esplora le implicazioni di tali regolamentazioni e le sfide che i proprietari dovranno affrontare per adeguarsi a questi requisiti.

La Direttiva Case Green ha orientato la direzione dell'Unione Europea verso un futuro decisamente più sostenibile, definendo alcune scadenze in merito alle classi energetiche che dovranno possedere gli edifici al fine di poter essere messi in vendita o in affitto. Gli edifici in classe G, nello specifico, saranno le case non vendibili a partire dal 2030. Occorrerà dunque riqualificarle. La classe G indica infatti il livello più basso nell'ambito delle classificazioni energetiche degli immobili, che vanno dalla classe G stessa fino alla classe A, la quale indica la fascia con la migliore efficienza a livello energetico... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme per le case non vendibili

Approfondimenti da altre fonti

Allarme per le case non vendibili; Allarme per le case non vendibili; Allarme per le case non vendibili; La direttiva sulle case green è una dichiarazione di guerra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allarme per le case non vendibili - La Direttiva Case Green ha orientato la direzione dell'Unione Europea verso un futuro decisamente più sostenibile, definendo alcune scadenze in merito alle classi energetiche che dovranno possedere gl ... 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

"Case svalutate fino al 40%". L'allarme degli esperti sulla direttiva green - Ma la controversa direttiva Ue sulle case green è comunque diventata realtà ... non si riusciva a rinnovare non sarebbe stata più vendibile. Lo abbiamo evitato», annota Oriana, secondo ... 🔗ilgiornale.it scrive

Conselice, allarme sanitario: ordine di sgombrare le case e ressa per le vaccinazioni - L'allarme virus e batteri copre la realtà di case che presto saranno dichiarate inagibili e da abbattere". A far salire la tensione non è solo lo sgombero ordinato mentre il livello della palude ... 🔗Riporta repubblica.it

?? Allarme Case in Classe G! ??