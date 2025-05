Allarme per la finale di Champions | a Monaco migliaia di ultras interisti senza biglietto rischio scontri con i tifosi del Psg e del Napoli

In vista della finale di Champions League a Monaco, si registra un allarme per la presenza di migliaia di ultras interisti senza biglietto, creando il rischio di scontri con i tifosi del PSG e del Napoli. La vicinanza geografica della città , facilmente raggiungibile in auto, rende la situazione particolarmente critica, spingendo la Curva Nord a manifestare la propria presenza nonostante la mancanza di biglietti ufficiali.

Geograficamente parlando Monaco non è Istanbul. Non serve l’aereo, bastano poche ore di macchina. E in vista della finale di Champions di sabato 31 maggio contro il Psg, il direttivo della Curva Nord, nonostante l’Inter non abbia venduto i biglietti agli ultras, ha deciso che ci sarà . Ultras nerazzurri presenti, dunque, quasi la maggioranza senza biglietti e con il supporto dei gemellati del Nizza, storicamente in guerra con i parigini. Gli interisti non saranno pochi, almeno qualche migliaio. Il che sta facendo salire il rischio di scontri in Baviera. A quel che risulta al Fatto quel giorno assieme a 3mila ultras del Psg, tra i più violenti d’Europa, sarà presente qualche centinaio di ultras napoletani con un solo obiettivo: la caccia all’interista... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allarme per la finale di Champions: a Monaco migliaia di ultras interisti senza biglietto, rischio scontri con i tifosi del Psg (e del Napoli)

