Allarme furti nei supermercati uno ogni due giorni | lavoratori minacciati e allo stremo

L'ennesimo allarme furti nei supermercati della provincia di Pescara mette in evidenza una situazione allarmante: uno ogni due giorni. I lavoratori, sottoposti a minacce e intimidazioni, si trovano a fronteggiare turni estenuanti in un contesto di crescente insicurezza, mentre le misure di protezione risultano scarse. Questa spirale di violenza sta gravando pesantemente sulle loro vite quotidiane e sul clima lavorativo.

Minacce verbali, parabrezza spaccati e forme di tutela scarse. L’aumento dei furti nella provincia di Pescara prosegue senza freni e a pagarne le conseguenze sono, ancora una volta, i dipendenti: turni di lavoro che iniziano alle sei di mattina e proseguono fino alle dieci di sera, con il... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Allarme furti nei supermercati, uno ogni due giorni: lavoratori minacciati e allo stremo

