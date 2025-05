Allarme fumi dalla ditta chimica emergenza rientrata

Allarme fumi ormai rientrato presso la ditta chimica Poletto Aldo srl a Noventa di Piave, dove si è verificata un’emergenza causata dall’emissione di gas da un camino secondario. La situazione, sotto controllo, ha coinvolto uno sbuffo di fumi, tra cui nitrato di ferro, avvenuto mercoledì pomeriggio alle 17.

Fuoriuscita di fumi di scarico dal reattore di un camino secondario della ditta Poletto Aldo srl, di via Pacinotti 6 a Noventa di Piave. Nel pomeriggio di mercoledì verso le 17 si è verificato lo sbuffo di un gas che pare fosse composto anche da nitrato di ferro, durato circa dieci minuti

