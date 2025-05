Allarme blu | un quinto dei mari e degli oceani del pianeta è più scuro colpita anche l’Italia

Un allerta blu si è abbattuta sui mari e gli oceani del mondo: il 21% delle acque ha subito un significativo oscuramento, compromettendo la penetrazione della luce necessaria per la vita marina. Questo fenomeno preoccupante colpisce anche l'Italia, in particolare le acque costiere dell'Adriatico centro-settentrionale, minacciando l'ecosistema e la biodiversità locale.

