alla scuola allievi agenti la premiazione del concorso nazionale pretendiamo legalità

Questa mattina, presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta, si è tenuta la premiazione del concorso nazionale "PretenDiamo Legalità". Giunto alla sua ottava edizione, il progetto, promosso dalla Polizia di Stato, ha coinvolto studenti di scuole primarie e secondarie provenienti da diverse province italiane, sottolineando l'importanza della legalità tra i giovani.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta, questa mattina, a Caserta, la cerimonia di premiazione del concorso “PretenDiamo Legalità”, che ha coinvolto studenti delle scuole primarie e secondarie di varie province italiane. Il progetto, giunto alla 8^ edizione, è realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di promuovere la legalità, attraverso i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete Internet e dei social, e dei valori della Costituzione che, insieme all’amicizia, alla libertà e alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società responsabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it