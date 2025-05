Alla scoperta delle lucciole e degli insetti nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine

Scopri l'affascinante mondo delle lucciole e degli insetti nell'oasi Wwf Monte Sant’Elia, all'interno del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine". Con due nuove iniziative, il programma del Wwf coinvolge i visitatori in attività di citizen science, rendendo ogni partecipante protagonista della conservazione della biodiversità in una delle aree protette più vaste della Puglia. Un'opportunità unica per esplorare la natura e contribuire alla sua salvaguardia!

Con due nuove iniziative prosegue il programma che l'oasi Wwf Monte Sant'Elia dedica nel Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità. Si inizia con "Le lucciole di Sant'Antuono", in programma dalle ore 19.30 alle ore 22.30 di venerdì 30 maggio, un incontro in cui gli esperti del WWF Trulli & Gravine supporteranno i partecipanti guidandoli a una fruizione consapevole del Bosco di Sant'Antuono nel periodo dell'osservazione delle lucciole, un'area boschiva di circa 520 ettari, un autentico scrigno di biodiversità, noto soprattutto per essere un habitat ideale per questi affascinanti coleotteri che si illuminano di notte...

