Alla scoperta dei processi di lavorazione del legno l' azienda apre le porte a studenti e professionisti

L'azienda 'La Legnami', storica realtà di Savignano sul Rubicone fondata nel 1947, invita studenti e professionisti a scoprire i segreti della lavorazione del legno. Con un'atmosfera permeata dall'odore del legno e un forte senso di coinvolgimento, l'azienda si apre alla formazione, offrendo opportunità uniche per apprendere tecniche e processi in un contesto altamente specializzato.

Si respira odore di legno e aria di coinvolgimento, l'azienda 'La Legnami' si apre alla formazione accogliendo studenti ma anche professionisti del settore. Questa impresa storica di Savignano sul Rubicone, costituita nel 1947, da qualche tempo a questa parte, ha aperto la propria sede...

