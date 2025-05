Riparte l'avventura Pokémon su Boing con "Alla ricerca di Laqua"! Liko, Roy e Dot tornano per affrontare nuove sfide nella splendida regione di Paldea. I fan della serie possono gioire: i primi 15 episodi inediti della seconda stagione saranno trasmessi in esclusiva, portando fresche emozioni e avventure sul piccolo schermo italiano. Preparatevi a immergervi nuovamente nel fantastico mondo dei Pokémon!

Alla ricerca di Laqua: l'avventura Pokémon riparte su Boing. Liko, Roy e Dot tornano con nuove sfide nella regione di Paldea. I Pokémon tornano a brillare sul piccolo schermo italiano! Boing ha trasmesso in esclusiva i primi 15 episodi inediti della seconda stagione della serie animata Orizzonti Pokémon – Alla ricerca di Laqua. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15:40 e saranno disponibili anche sulla Boing App subito dopo la messa in onda. La nuova stagione promette battaglie epiche, misteri da svelare e una crescita sempre più intensa per i giovani Allenatori. I fan italiani potranno seguire ogni passo del viaggio di Liko, Roy e Dot, pronti a sfidare sé stessi e il destino nell'universo sempre sorprendente dei Pokémon...