Alla Meccanica Spadoni di Orvieto la Fiom ottiene le prime elezioni Rsu

Lunedì 26 maggio si sono tenute le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) alla Meccanica Spadoni di Orvieto. Questa storica azienda metalmeccanica, pur essendo una piccola realtà, segna un passo importante nel coinvolgimento dei lavoratori. La Fiom si è impegnata per garantire una maggiore rappresentanza all'interno della fabbrica, ottenendo risultati significativi.

Si sono svolte lunedì 26 maggio le elezioni per scegliere le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) all’interno della Meccanica Spadoni, una piccola realtà in termini di addetti, ma storica azienda metalmeccanica di Orvieto. Hanno votato... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Alla Meccanica Spadoni di Orvieto la Fiom ottiene le prime elezioni Rsu

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meccanica Spadoni Orvieto, Fiom Cgil vince le resistenze e entra in azienda - Trovata l’intesa con l’azienda, dopo le incomprensioni del mese scorso e le polemiche, si sono svolte le elezioni per le Rsu/Rls all’interno dellaMeccanica Spadoni, una piccola realtà in termini di ad ... 🔗Si legge su umbria24.it

Fiom Cgil, elette Rsu e Rls dell'azienda Meccanica Spadoni. Il sindacato: "Grazie ai lavoratori che ci hanno dato fiducia" - Il 26 maggio 2025 si sono finalmente svolte le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso la Meccanica Spadoni, storic ... 🔗Lo riporta corrieredellumbria.it

Meccanica Spadoni, saltano le elezioni sindacali: Fiom furiosa. Parla il titolare - Prima esperienza elettorale della rappresentanza sindacale unitaria alla Meccanica Spadoni di Orvieto ed è subito bagarre ... Per la tornata, in campo la sola Fiom Cgil che accusa la società di avere ... 🔗Scrive umbria24.it