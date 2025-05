Alfredo Pedullà | Conte ha deciso di tornare a Casa alla Juve | bisogna solo aspettare

Nel suo editoriale, Alfredo Pedullà svela le ultime novità sul possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus, sottolineando come ancora tutto dipenda da alcuni dettagli da sistemare. Il giornalista di Sportitalia mantiene il riserbo, confermando che presto potrebbero emergere nuove conferme o cambiamenti.

Nel suo editoriale, il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha parlato del Napoli e del futuro di Antonio Conte. Nonostante nelle ultime ore si parli una permanenza del mister in azzurro, Pedullà conferma la sua posizione dei giorni precedenti. "C'è stato chi su questa storia ci ha marciato, facendo interazioni solo per lucrare like per .

