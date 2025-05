Alfonso Alaimo Alternativa Popolare Sicilia | Taglio fondi strade e scuole gesto che lascia sbigottiti

Alfonso Alaimo, esponente di Alternativa Popolare in Sicilia, esprime il suo sconcerto per il taglio di miliardi di euro destinati a strade, scuole e infrastrutture nell'isola. La decisione, motivata dalla mancanza di progetti cantierabili, solleva preoccupazioni sulle ricadute future per lo sviluppo e il benessere dei cittadini siciliani, lasciando una comunità intera in attesa di risposte concrete.

"Togliere alla Sicilia miliardi di euro destinati a strade, scuole e altre infrastrutture è un gesto che ci lascia totalmente sbigottiti. Sapere che la motivazione è che la Sicilia non ha progetti immediatamente cantierabili, rallentando quindi la spesa e l'impiego delle risorse, ci riempie di...

